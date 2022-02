Koulibaly: “Il rigore non c’era, abbiamo giocato alla pari contro il Barcellona”

Le parole di Koulibaly al termine della gara

Al termine della gara tra Napoli e Barcellona terminata 1-1, il difensore azzurro Kalidou Koulibaly ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto dichiarato:

“Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, a Barcellona con tutti i loro tifosi. Abbiamo avuto il carattere e la mentalità per fare gol, poi dopo abbiamo sofferto ma siamo rimasti là. Abbiamo difeso e abbiamo fatto bene, secondo me. Potevamo gestire meglio la palla nel secondo tempo perché alla fine abbiamo sofferto troppo. Però uscire di qua con un pareggio è una bella cosa. Io sono difensore, non c’è mai rigore lì per me. Però il nuovo regolamento è così, appena metti la mano fischiano rigore. Dobbiamo giocare con queste regole, peccato perché potevamo vincere ma abbiamo ottenuto un buon pareggio contro una grande squadra. Non dobbiamo essere timidi”.

