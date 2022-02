Napoli, Zielinski: “Bello segnare davanti a mio fratello, ci giocheremo tutto a Napoli”

Napoli, parla Zielisnski

Al termine della sfida di Europa League tra Napoli e Barcellona, il centrocampista azzurro Piotr Zielinski ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto dichiarato:

“Nella ripresa ci siamo abbassati troppo subendo la pressione del Barcellona, rischiando di prendere goal. Il ritorno a Napoli sarà diverso, stasera doveva esserci il cuore e c’è stato. Loro hanno tanto qualità, c’era bisogno di correre tanto e l’abbiamo fatto. Bello segnare qui davanti la mia famiglia, in tribuna c’era anche mio fratello che tifa Barcellona. Abbiamo commesso lo stesso errore fatto contro l’Inter, ci siamo abbassati troppo senza riuscire a tenere palla per fare il nostro solito gioco. A Napoli mi aspetto qualcosa di diverso in termini qualitativi, dovremo tenere di più la palla davanti al nostro fantastico pubblico. Sarà una grande serata, abbiamo dimostrato che davanti al nostro pubblico possiamo giocare alla grande contro le big”.

