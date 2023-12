Sportialia – Criscitiello: “Mazzarri non può fare miracoli, ADL deve ammettere i suoi errori”

Michele Criscitiello, ha commentato l’andamento del Napoli, l’arrivo di Mazzarri e le decisioni di De Laurentiis: “Mazzarri ha sistemato il Napoli ma non può fare certo miracoli. La vittoria di Bergamo aveva indirizzato il cammino del Mazzarri 2.0 ma Real Madrid, Inter e Juventus hanno confermato che con questo calendario i miracoli non si possono fare.

Gli errori di De Laurentiis sono oggettivi e anche se Garcia ci aveva messo del suo, i problemi su questa stagione restano. Inutile dire non si vince due volte di fila se non si ruba perché questo fa effetto sul popolino ma non su chi segue davvero il calcio. Si può sbagliare e basta ammettere gli errori, a maggior ragione se chi sbaglia tre mesi prima aveva vinto uno scudetto storico a Napoli”.

