Rinnovo Kvaratskhelia, attualmente nessun incontro previsto

Secondo Il Mattino attualmente non sarebbe previsto alcun incontro per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli.

Khvicha Kvaratskhelia ha attualmente un contratto con il Napoli fino al 2027; attualmente il club non avrebbe tra le priorità il rinnovo del suo contratto. Per tale ragione non sarebbe previsto alcun incontro tra le parti in merito alla questione.

Di seguito quanto riportato dal quotidiano Il Mattino:

“Kvara e il suo entourage sono in attesa del gesto di De Laurentiis. Ma, al momento, non c’è in agenda il rinnovo della stella georgiana. I 4 anni di contratto mettono il Napoli al sicuro sotto il profilo formale. Il clima tra Kvara e il Napoli resta assai disteso e, di fatto, legato a un aspetto: il manager Mamuka Jugeli è convinto che non ci sia bisogno di bussare alla porta di De Laurentiis per ottenere un ingaggio più alto. In ogni caso, non è questo il momento migliore per fare richieste.”

