Koulibaly: “Sarri atipico, un pazzo. Benzema l’attaccante più forte contro cui abbia mai giocato”

Koulibaly ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Onze Mondial, prestigiosa rivista sportiva pubblicata in Francia. Una prima parte dell’intervista è uscita giorni e adesso, è stato diffuso il contenuto della seconda parte dell’intervista, in cui il difensore del Napoli ha risposto alle domande dei bambini under-11 e under-13 della scuola calcio Espérance Paris 19.

Koulibaly su Sarri

Koulibaly ha avuto occasione di parlare anche del Napoli e quando gli è stato chiesto dei suoi vecchi allenatori, il difensore ha parlato di Maurizio Sarri definendolo come “l’allenatore più pazzo” che ha mai avuto: “Ho avuto tanti allenatori atipici. Sono stati grandi allenatori, ma il più ‘pazzo’ è stato Maurizio Sarri. Era molto appassionato di tattica, ci ha fatto lavorare davvero tanto in undici contro zero. Ma la cosa più pazza che ha fatto è stata quando è nato mio figlio e mia moglie era in procinto di partorire. Sarri mi disse che non avevo il diritto di andare da mia moglie per la nascita di mio figlio, era davvero un pazzo”.

Sempre nel corso dell’intervista a Koulibaly è stato chiesto chi fosse il suo giocatore preferito e Kalidou ha avuto pochi dubbi a riguardo:

“Io preferisco Sadio Mané perché è in Nazionale con me, perché lo vedo tutti i giorni, è un grande giocatore e spero che un giorno vinca il Pallone d’Oro. Però anche su Benzema non c’è niente da dire: io lo dico da tempo, da molto tempo, che Benzema è uno dei migliori giocatori al mondo, uno dei migliori attaccanti al mondo e anche l’attaccante contro il quale ho fatto più fatica a giocare, perché è molto intelligente. Basta chiedere a qualcuno dei miei amici: quando giocai contro Benzema quattro anni fa, dissi subito che era l’attaccante più forte contro cui avessi mai giocato e oggi sta dimostrando che non mi sbagliavo”.

