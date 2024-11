SportMediaset – Koulibaly: “Sono molto felice di vedere il Napoli primo! Spero di tornare a dicembre”

L’ex azzurro Kalidou Koulibaly, attuale difensore dell’Al-Hilal, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del canale, dopo il pareggio contro l’Al-Nassr per 1-1: “Sto molto bene, stiamo bene qua, siamo tutti felici. Il calcio sta andando avanti, abbiamo visto con mister Pioli, è molto contento di essere qua perché il calcio sta crescendo“.

Segue ancora la Serie A? Come avrà potuto vedere il Napoli sta volando.

“Sono molto felice di vedere il Napoli primo, spero di vederli a dicembre allo stadio quando il campionato saudita sarà in pausa. Non vedo l’ora di andare là, mi mancano tutti e spero che vinceranno il campionato“.

Ha voglia di tornare in Serie A?

“No, no, sto bene qua. Il mio tempo in Serie A penso che sia finito, ho fatto abbastanza con il Napoli, mi hanno dato tanto e per rispetto non voglio tornare“.

