Corriere dello Sport – Kvaratskhelia è incedibile: respinta l’ennesima offerta del Psg

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto sapere che per De Laurentiis, Khvicha Kvaratskhelia rimane intoccabile. Il giocatore non sarà ceduto, neanche davanti all’offerta faraonica del Psg da 11 milioni a stagione, che ha fatto girare la testa al giocatore. A giugno, lo stesso club parigino aveva messo sul tavolo 110 milioni, ma la risposta del presidente è stata negativa. Senza repliche, ADL conferma la sua teoria: respinti i 200 milioni presentati per lui e Osimhen.

