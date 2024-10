La Gazzetta dello Sport – Il centrocampo del Napoli, è tornato all’antico splendore

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul centrocampo del Napoli. A partire dall’arrivo di grande spessore di Scott McTominay, alla riconferma di Lobotka e al ritrovato Anguissa:

“Scott dà l’esempio, gli altri seguono. E così la mediana del Napoli è tornata dominante a tutto campo, grazie al solito devastante Lobotka e soprattutto al ritrovato Anguissa, uno degli uomini chiave dello scudetto, che arrivò anche lui a Napoli dopo un’avventura in Premier. Nella distanza media corsa a partita, Lobotka è per appena 30 metri giù dal podio del campionato, con Pessina (Monza) e Pobega (Bologna) in seconda e terza posizione”.

