Corriere dello Sport – Conte pronto ad accogliere i nazionali: i primi a rientrare saranno gli italiani

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rientro dei giocatori convocati in nazionale. Domani ci sarà la ripresa degli allenamenti, per la preparazione in vista della gara di domenica contro l’Empoli: “Si riprenderà a correre preparando la sfida del Castellani tra le prime valutazioni di formazione e il gruppo che tornerà ad affollarsi. Conte attende il rientro dei primi nazionali che saranno Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori, in campo questa sera a Udine per Italia-Israele.

Tra i primi a fare rientro a Castel Volturno anche Ngonge, col Belgio in campo questa sera contro la Francia, Kvaratskhelia (alle 18 Georgia-Albania) e Lobotka, impegnato in Azerbaijan-Slovacchia (ore 18). In campo nel pomeriggio anche Anguissa per la nuova sfida al Kenya. Domani saranno protagonisti Gilmour, McTominay, Rrahmani e Rafa Marin”.

