Italia-Israele, Spalletti chiarisce subito “Non si fida di nessuno”

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla sfida di Nations League, tra Italia e Israele prevista per questa sera. La partita si terrà a Udine, col fischio d’inizio alle 20.45. Il ct Spalletti ha subito chiarito una cosa: “A Udine mi sono trovato benissimo. Sono contento di disputare una partita in questo stadio, anche se avrei preferito un altro tipo di clima”. In più il quotidiano ha aggiunto che “Spalletti non si fida di nessuno: ‘Sarà complicato, come a Budapest”.

