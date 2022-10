Le pagelle – Kvaratskhelia è spiazzante, gli avversari non riescono a fermarlo.

I quotidiani hanno espresso i loro pareri sull’ennesima incredibile prestazione di Kvaratskhelia, che è stato tra i migliori in campo contro il Bologna:

Voto 7.5 per La Gazzetta dello Sport

“Sette gol e sei assist in stagione, continua a essere spiazzante quando parte palla al piede, gli avversari non riescono a fermarlo. Il lusso di qualche tunnel riuscito non è una colpa”.

Voto 7 per il Corriere dello Sport

“Non sai mai quello che gli giri per la testa: una finta, un’altra, converge, no, scarica, poi riattacca. Finisce per compiacersi tanto, anche troppo, ma l’assist del 3-2 è del repertorio. Pure quando è stanco è fuori controllo”.

