Napoli-Bologna, Raspadori: “Contento della vittoria non facile”

Giacomo Raspadori è intervenuto ai microfoni di SKY dopo la vittoria del Napoli contro il Bologna di Thiago Motta.

L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha parlato di Napoli-Bologna ai microfoni di SKY.

“Il Bologna ha fatto una grande gara e ci ha messo in difficoltà. Se fossimo riusciti a sfruttare le occasioni create nel primo tempo sarebbe stata una partita diversa. Siamo contenti per la vittoria, era difficile. Queste partite ti danno tanto entusiasmo, noi dobbiamo continuare ad avere questo coraggio e questa voglia. Vogliamo sfruttare il meglio possibile i minuti che abbiamo a disposizione, non importa chi va in gol.

Sulla Roma, prossima avversaria in campionato:

“Continuiamo ad avere questa voglia di affrontare le partite come se fossero una finale. Avremo qualche giorno in più per preparare la sfida contro la Roma.”

Infine su Kvaratskhelia:

Ha una qualità pazzesca, è un bravissimo ragazzo ed ha un talento incredibile. Noi tutti stiamo cercando di far esprimere al meglio i nostri compagni, è questo a fare la differenza.”

