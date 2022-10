Napoli-Bologna, Spalletti: “Differenza fatta nella ripresa”

Napoli-Bologna è terminata con il punteggio di 3-2 e Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la gara.

Il Napoli ha vinto contro il Bologna per 3-2 e Luciano Spalletti è intervenuto dopo il suddetto match.

“I titolari del secondo tempo hanno fatto la differenza, si fanno delle scelte in base all’andamento della gara per cambiare nel momento fondamentale. Noi siamo gli stessi calciatori dello scorso anno, come numero lì davanti siamo gli stessi. Quello che si fa quest’anno si poteva fare anche l’anno scorso. Forse essendoci calciatori con un passato più importante diventa più difficile, con dei ragazzi giovani invece ci si riesce. In queste gare possono succedere tante cose. Abbiamo assecondato bene l’inerzia della gara, loro ci sono venuti a puntare la linea un paio di volte in maniera pericolosa. Stiamo imparando a valutare quali sono le nostre capacità e lo dobbiamo fare per tutta la partita. A ricordarcelo sono i nostri tifosi, perché sanno qual è il calcio che può portare il risultato. Hanno dato nuova forza e nuovo fiato alla squadra. Anche lo scorso anno ne abbiamo vinte tante: può succedere di vincere allo scadere, sono cose che fanno parte dello scorrimento del campionato. Con convinzione e mentalità c’è una finestra aperta sul futuro.”

Sui gol subiti e qualche presunto errore afferma:

Credo che anche loro hanno fatto un grandissimo gol, poi ci sono voluti due mesi di partite intensissime per vedere una leggerezza di Meret. Lozano è entrato benissimo, ha segnato e poi ha avuto due/tre palle che ha tirato da venti metri quando poteva avvicinarsi. Ha fatto qualche errore: dal punto di vista dell’analisi è poco maturo quello che ha fatto ma dal punto di vista della volontà c’era voglia di far gol e va bene lo stesso.”

Infine su Ndombele:

“Ndombele ha fatto un gran lavoro di qualità, poi se si abbassa dopo 60 minuti si può sostituire.”

