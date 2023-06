L’Italia si aggiudica il terzo posto della Nations league

L’Italia batte l’Olanda e arriva terza nella competizione.

L’Italia si aggiudica la finale terzo e quarto posto di Nations League battendo l’Olanda per 3-2 e piazzandosi così al terzo gradino del podio.

Gli Azzurri partono forte trovando al sesto minuto di gioco il gol con una grandissima conclusione di esterno mancino di Di Marco su assist di Raspadori. L’Olanda prova a reagire ma al 20′ gli uomini di Mancini partono in contropiede riuscendo ad arrivare al tiro con Gnonto e sulla respinta arriva Frattesi che, solo davanti a Bijlow, trova la prima rete azzurra. Nella seconda frazione di gioco gli Oranje di Koeman provano a reagire cercando la rete che riaprirebbe il match. Al 68′ Gakpo scende sulla fascia sinistra, crossa in mezzo e sulla respinta della difesa italiana arriva Bergwijn che controlla, mette a sedere Di Marco e batte Donnarumma portando la sua squadra sul 2-1. Arriva subito la reazione dell’Italia che 5′ dopo il gol subito riesce a chiudere definitivamente la partita. Grande recupero di Di Marco , Frattesi prende palla e senza pensarci due volte lancia in profondità il neo entrato Federico Chiesa che, giunto a tu per tu con Bijlow, incrocia col mancino siglando così il terzo gol per gli Azzurri al 72′ e tornando a segnare dopo quasi due anni di astinenza con la maglia dell’Italia. All’83’ l’Olanda trova il gol con Weghorst, ma il Var annulla la rete. Sulla punizione degli Oranje c’è il tocco di Wijnaldum che manda in offside l’attaccante. Gli uomini di Koeman continuano a spingere cercando di recuperare il risultato fino a quando all’89’ trovano la rete del 3-2 con Wijnaldum che, imbucato alla perfezione da Veerman, solo davanti a Donnarumma non sbaglia. Dopo 9′ di recupero la partita finisce sul punteggio di 3-2 piazzando così gli azzurri al terzo posto della Nations League.

Il Cammino azzurro in Nations League.

Per l’Italia è la seconda partecipazione consecutiva alla fase finale di Nations League . Infatti, dopo aver vinto il girone 1 la passata edizione, gli Azzurri sono riusciti a vincere il girone 3 contro Ungheria, Germania ed Inghilterra. Gli uomini di Mancini mettono a referto due vittore contro l’Ungheria, arrivata seconda nel girone, un pareggio ed una sonora sconfitta per 5-2 contro la Germania ed un pareggio ed una vittoria contro l’Inghilterra. In semifinale l’Italia incontra nuovamente la Spagna e perde 2-1, non riuscendo a vendicare la sconfitta dell’edizione precedente. Nella finale valida per il terzo-quarto posto gli Azzurri trovano l’Olanda.

Maurizio Rasa