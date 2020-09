La cessione di Koulibaly sbloccherà Boga e Veretout

La cessione di Koulibaly sbloccherà due acquisti

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica spazio al mercato in entrata del Napoli. I fari delle dirigenza azzurra sarebbero puntati soprattutto su Jeremie Boga e Veretout, ma prima di muoversi bisognerà cedere Koulibaly al City.

Con questa entrata gli investimenti più importanti del Napoli sarebbero rivolti a Boga del Sassuolo – scrive il quotidiano – per il quale la valutazione attuale ruota intorno ai 40 milioni. L’altro tassello importante sarebbe quello del centrocampo, dove l’obiettivo è Jordan Veretout, che per caratteristiche completerebbe il reparto. La Roma non vuole privarsi del francese, ma un’offerta sostanziosa, intorno ai 30 milioni potrebbe convincere la nuova dirigenza.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, il PSG innamorato di Fabian

Napoli-Teramo, cancelli aperti alle 15.00. La nota della società

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il rientro a scuola preoccupa sette genitori su dieci