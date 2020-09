LIVE – Conferenza stampa di fine ritiro SSC Napoli – ADL ne ha per tutti!

Conferenza stampa di fine ritiro SSC Napoli

Presenti il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il vicepresidente Edoardo De Laurentiis, il sindaco di Castel di Sangro, Caruso, e il presidente della Regione Abruzzo, Marsilio.

Il presidente ADL consegna le maglie personalizzate del Napoli al Sindaco di Castel di Sangro e al presidente della Regione Abruzzo

Prime domande poste dai giornalisti

Presidente, come definisce questo ritiro?

ADL: “Sicuramente “sensational”. Ringrazio Marsilio ad aver avuto la capcità e la lungimiranza di iniziare la riapertura degli stadi. Stasera giocherà la nazionale a Firenze e lo farà a porte chiuse. Come sapete io ce l’ho con la UEFA. Se i nostri ragazzi dovessero tornare positivi dalle nazionali saranno guai grossi”

Momenti più belli da quando sei presidente del Napoli e il rimpianto più grande

ADL: “I momenti più belli sono tutti, rimpianti nessuno e cosa c’è da fare… cambiare il calcio, di chi ha paura del futuro e dell’ignoto, è un mondo di vecchi”.“

PER GIUNTOLI: “puoi darci qualche notizia di mercato”

“Il mercato non è ancora iniziato e, quindi, non ti posso accontentare. Aspettiamo il ritorno dei calciatori dalle nazionali”

Meret ha ricevuto offerte?

Giuntoli: “Col suo procuratore abbiamo parlato di tutto tranne che di cessione. Lo dicono i giornali e non ci possiamo permettere di stare a smentire tutti i giorni quello che scrivete. Il ragazzo è contento della sua esperienza a Napoli e siamo sicuri che diventerà uno dei più forti”

ADL: “Non sappiamo se sarà un campionato normale quello che andremo a disputare. L’italiano ama molto fare chiacchiere, poi non h amai le palle di attuare il proprio pensiero. Non riesco a fare programmi e darti risposte sul futuro. Koulibaly? Ho risposto a un grande giornale inglese via sms poco fa. Il Manchester City dice che non può parlare con noi per la questione Jorginho. Quindi,mi dici come faccio a portare avanti una trattativa con chi non vuole parlare con noi?”

Presidente, all’alba di un nuovo ciclo ci racconta sogni ed obiettivi?

ADL: “L’obiettivo è la sopravvivenza, in un contesto di stupidità, con un campionato falsato, poi quando il campionato tornerà serio ne riparleremo e faremo progetti e parleremo degli obiettivi. Non sappiamo neanche se sarà un campionato normale o con i playoff, l’italiano ama la chiacchiera, auto-celebrarsi, ma non ha mai le palle per attuare il proprio pensiero e restiamo tra coloro che sono sospese. Non possiamo fare programmi”.

Che rapporti ci sono con il Pescara?

Giuntoli: “Con Sebastiani ci sono ottimi rapporti dai tempi di Insigne. Per Tutino ci sono tante richieste, quindi la vedo difficile. Per tutto il resto ne possiamo parlare”

Presidente, ha già fatto i conti con le perdite che riceverà la sua società causa COVID?

ADL: “ahimè sì, nei prossimi anni ho calcolato che perderemo sui 150 milioni”

Con Gattuso si apre un nuovo ciclo?

“I calciatori vengono sempre riplasmati con l’arrivo di un nuovo allenatore. Ancelotti aveva completamente cancellato il gioco di SArri. Con l’arrivo di Gattuso, il tecnico ha fatto fatica a tornare al 4-3-3. I calciatori non sono dei computer che vanno a comando. I calciatori si sono dovuti riabituare al modo di giocare”

Ieri lei ha espresso il rammarico di non aver ceduto prima calciatori più importanti Sulla base di queste dichiarazioni cosa ci dice di Fabian Ruiz, visto che è tra i più appetibili?

ADL: “Le richieste si fanno anche mettendo delle cifre. Ha richiamato la radio ufficiale e faccio una precisazione: la mia lamentela era verso i due editori. Io spendo centinaia di migliaia di euro per fare indagini attraverso società preposte e debbo subire la violenza di non mandare in onda a livello nazionale interviste e ritiro? Per esempio, Osimhen interessa tutto il mondo, perchè devo arrivare soli ai tifosi residenti a Napoli o in Campania? Perchè non posso arrivare pure al tifoso residente a Milano o a Bologna? Che vuol dire radio ufficiale del Napoli se non fanno scelte in grande? Ho sempre apprezzato le persone oneste e detestato i furbi. Se non siete a livello del Napoli fatevi da parte. Ci metto pochi secondi a fare una webradio a livello internazionale. Non ho nulla contro i giornalisti di quella radio. Io non ho lasciato Los Angeles per stare a cavallo di una provinciale”

Le trattative sono molto rapide, ha mai pensato di istituire qui una cittadella del Napoli? Una specie di Cantera

ADL: “Le faccio una domanda: lei ha un bravissimo calciatore di 17 anni lo farebbe giocare nel Napoli? Col rischio di bruciarlo? Meglio mandarlo in serie B o in Lega Pro. Questo discorso della Cantera l’ho portato avanti per 6-7 anni, ma non credo più che funzioni. Dimentichiamo che questo è un paese in mano alla malavita e i genitori appena possono portano i figli al nord. Se noi accettiamo che non esiste più un’etica, diventa difficile fare investimenti sul territorio. La serie A nel 2019 ha collezionato 4 miliardi di debiti. Non prendiamoci in giro”

Le sensazioni di un dirigente dal di dentro

Edo De Laurentiis: “Siamo stati messi nelle condizioni migliori. Questo ritiro ha fatto bene ai ragazzi perchè si sono ricompattati. Grazie anche al presidente Marsilio, ci siamo trovati in una località dove Gravina ha creato un Centro Sportivo a cielo aperto”

Polemica col giornalista Antonio Giordano del Corriere dello Sport

ADL: “Perchè non scrivete dei danni che fa la UEFA invece di scrivere solo di mercato e calciatori?”

Giordano: “Dovreste essere voi come Lega a far sentire la voce del calcio italiano. Siete voi a dover fare riferimento all’ente gerarchicamente superiore. Non è vero che i giornali scrivono solo stupidaggini”

Che voto da alla squadra?

ADL: “Alla squadra e Gattuso do un 10 e lode per come hanno affrontato questo ritiro.”

Questi 10 giorni hanno rafforzato la posizione di Lozano o c’è possibilità che vada in prestito?

Giuntoli: “Il ragazzo sta facendo bene e nel modulo 4-2-3-1 sicuramente si esprimerà meglio”

La conferenza stampa si conclude con un saluto del responsabile della comunicazione che dà appuntamento a tutti l’anno prossimo a Castel di Sangro.