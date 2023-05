Tuttosport – La Juve non molla Giuntoli: serve il lasciapassare di ADL che non si oppone.

L’edizione odierna del quotidiano di Torino, torna a parlare dell’interesse della Juventus per il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli. Queste le parole: “Il tempo dei sondaggi tramite intermediari e del casting è finito, ora si tirano le somme: è arrivato anche il momento per Giuntoli di capire i margini di manovra per uscire dal contratto che lo lega agli azzurri per un’altra stagione. Passa dunque da Napoli il piano A bianconero per il ds, ma serve il via libera di De Laurentiis e il lasciapassare non è così automatico.

ADL, da quanto trapelato in questi giorni, non si opporrebbe tout court a una partenza del suo dirigente di punta, ma porrebbe almeno qualche paletto: no a buonuscite, no a fuga di cervelli calcistici. Sono i giorni decisivi per accelerare. Giuntoli, in caso di fumata bianca, intenderebbe portare a Torino con sé un paio di uomini di fiducia. Un profilo corrisponde a quello di Stefano Stefanelli, attualmente ds dell’ambizioso Cesena. Più difficile, per il ds azzurro, riuscire a convincere De Laurentiis a lasciare andare uno tra Giuseppe Pompilio e Maurizio Micheli, due figure chiave del Napoli sul mercato (ma il primo è più accessibile in quanto vice del ds e vicinissimo a lui). E se Giuntoli dovesse saltare, per un motivo o per un altro? Niente paura, l’alternativa in casa Juve è rappresentata da Giovanni Rossi, principale alternativa e ipotesi che sicuramente non dispiacerebbe ad Allegri”.

