La lettera del Presidente De Luca ai beneficiari del bonus: “Era un nostro impegno!”

La lettera di De Luca agli assegnatari del bonus per professionisti e lavoratori autonomi.

In meno di un mese la Regione Campania è riuscita ad erogare il bonus che è stato possibile richiedere dal 15 aprile scorso. Con una lettera, il presidente Vincenzo De Luca, l’ha comunicato agli aventi diritto:

Gentile professionista, ho il piacere di comunicarle che la Regione Campania ha accolto la sua domanda per l’ottenimento del bonus per i professionisti-lavoratori autonomi, previsto dal bando pubblicato solo due settimane fa, il 15 aprile. È stato già firmato il decreto dirigenziale numero 75 del 7 maggio 2020 con cui è stato disposto il pagamento in suo favore di 1000 euro, mediante bonifico bancario sul codice Iban da lei indicato in fase di domanda. Le ricorso che il bonus regionale è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni previste a livello nazionale. Era un nostro impegno. Lo abbiamo mantenuto con i fatti e in tempi straordinari. Cordiali saluti, Vincenzo De Luca

Fin qui tanto di cappello, ma stando a quanto riportato dal portale fanpage.it, nella pec con la quale è stata inviata la lettera erano compresi anche gli estremi degli altri assegnatari:

“Non è mancato l’imbarazzo tra chi ha ricevuto la pec. In alcuni casi si tratta di professionisti con fatturati importanti, che forse avrebbero preferito non pubblicizzare la richiesta di sostegno per la crisi da Coronavirus. Una mossa, quella della Regione dal sapore elettorale, che arriva proprio in scadenza di mandato. Il contributo da 1.000 euro per i professionisti, ad ogni modo, è sicuramente un’operazione positiva che potrà aiutare tante persone che in questi mesi di epidemia hanno vissuto grosse difficoltà economiche, ma probabilmente sarebbe stato opportuno non divulgare i nomi di chi aveva chiesto l’aiuto. Il bonus rientra nel piano socio-economico della Regione Campania per l’emergenza Coronavirus da 604 milioni di euro.”

