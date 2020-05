UFFICIALE – Germania, la Bundesliga riparte il 16 maggio: il calendario

Germania la Bundesliga riparte il 16 maggio

Notizie calcio – Germania, la Bundesliga riparte il 16 maggio. La nuova decisione sull’inizio della Bundesliga arriva direttamente dall’Assemblea in corso in questi minuti. Nessuna gara prevista per venerdì 15. Il campionato prenderà il via sabato 16 maggio, spiega la Bild.

Mentre in Italia ancora si discute se ripartire e quando farlo, sembra che in Germania, ormai non abbiano più dubbi.

Ufficiale il calendario della prima giornata di Bundesliga che ripartirà il 16 maggio. Di seguito il programma delle partite.

16 maggio

15:30

Borussia Dortmund-Schalke 04

RB Lipsia-Friburgo

Hoffenheim-Herta Berlino

Fortuna Dusseldorf-Paderborn

Augsburg-Wolfsburg

18:30

Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach

17 maggio

15:30

Colonia-Mainz

18:00

Union Berlino-Bayern Monaco

18 maggio

20:30

Werder Brema-Bayer Leverkusen

