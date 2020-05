Bel gesto di Lapo Elkann per Napoli: donate seimila pizze alle famiglie in difficoltà

Bel gesto di Lapo Elkann per Napoli, l’imprenditore insieme alla sua fondazione, ha donato seimila pizze alle famiglie in difficoltà della città.

Bel gesto di Lapo Elkann per Napoli

Bel gesto di Lapo Elkann per Napoli, l’imprenditore da sempre ha dimostrato un amore notevole per la città di Napoli e adesso è passato dalle parole ai fatti, ecco quanto ha scritto in un messaggio pubblicato sui propri canali social, che testimonia il suo amore per la città e la sua gente. Questo il testo:

“Amo Napoli, la sua gente e i suoi colori: con Fondazione LAPS abbiamo donato 6 mila pizze destinate alle famiglie in difficoltà”.

L’imprenditore, infatti, ha donato, insieme alla sua fondazione, seimila pizze destinate alle famiglie in difficoltà di Napoli per regalare un sorriso, oltre che un pasto, in un periodo molto delicato come questo in cui la crisi economica sembra quasi fare più paura dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

