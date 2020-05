Inter-Juve? Non comprensibile il ”è troppo tardi” di Pecoraro. Voler riprendere il calcio è un’ossessione

De Paola: Inter-Juve? Ci sono la tesi di Marelli e quella di Penna. Se ci fosse una comunicazione ed è stata tolta, è gravissimo, ma non capisco l’atteggiamento di Pecoraro, è troppo tardi

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti De Paola, Chiariello e Cosentino per parlare della ripresa del campionato e della dichiarazione di Pecoraro per Inter-Juve.

Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.Net:

De Paola: “Non capisco l’atteggiamento di Pecoraro: è troppo tardi. Higuain? E’ una polemica che si tiene a bada per non far svalorizzare il giocatore”

Paolo De Paola, giornalista: “La storia degli Ultras mi sembra lapalissiana. Leggevo un pezzo di Barbano, è chiaro che si appella agli ultras che sono fuori dagli stadi e sanno che le partite saranno a porte chiuse.

Ci sta il libero pensiero, il fatto che qualcuno possa realmente provare certe cose, ma non possiamo considerarli parti in causa. Parliamo della quinta industria del nostro Paese, non è Ronaldo che va analizzato, ma tutto ciò che c’è intorno. Sconcerti? Molto forte quello che ha scritto, peccato che lo fa sempre e dopo pochi giorni si smentisce.

L’effetto scenico è la cosa che lui cerca in maniera spasmodica. La prima obiezione è che giudica e parla di giocatori da una vita, ma ci mangia in questo pianto. Non è uno spettatore asettico, è un mondo che gli appartiene, come a tutti noi. Higuain? Ne ho lette di tutti i colori, ma è una polemica che si tiene a bada. Far esplodere la polemica adesso vorrebbe dire depotenziare il valore economico.

Inter-Juve? Ci sono la tesi di Marelli e quella di Penna. Se ci fosse una comunicazione ed è stata tolta, è gravissimo, ma non capisco l’atteggiamento di Pecoraro: è troppo tardi. Andiamo a vedere da cos’era scaturita la nomina di Pecoraro e perché dice di aver avuto grande feeling a Tavecchio che non c’è con Gravina. Entrambi hanno simpatie di Lotito, Pecoraro è stato Prefetto di Roma ed in ogni cerimonia c’era sempre il presidente della Lazio, segno che la loro è un’amicizia di vecchia data”.

Chiariello: “Prepariamoci al nuovo farwest calcistico. Il Napoli che è l’unica squadra che fa plusvalenze serie o sarà bravo ad inserirsi o avrà solo da perderci”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Oggi è un EditoRoma che riguarda Napoli. Dopo aver prestato un giocatore in Grecia, tale Ponce, la Roma l’ha venduto ai russi dello Spartak Mosca con una plusvalenza di 400 mila euro. E’ stata aperta una causa da un club argentino contro la Roma perché per abbassare il valore del giocatore, ha incluso un giocatore senza valore di mercato, per eludere il pagamento di Ponce.

Andrea Romagnoli, portiere della Primavera della Roma, è stato venduto allo Spartak Mosca per 2,5 milioni. Questo mi fa capire che il mercato post Coronavirus sarà uno di quelli selvaggi, banditeschi, tramite gli scambi si aggireranno patti, plusvalenze, di tutto di più. Prepariamoci al nuovo farwest calcistico. Il Napoli che è l’unica squadra che fa plusvalenze serie o sarà bravo ad inserirsi o avrà solo da perderci rispetto a chi fa magheggi”.

Cosentino: “Voler riprendere il calcio è un’ossessione. Bisogna pensare a tutte le industrie del Paese”

Alessandro Cosentino, leader Fedayn: “In un momento particolarissimo nel mondo, ciò che dà fastidio a noi comuni mortali, è l’ossessione di parlare di riprendere il calcio italiano. Noi riconosciamo che il calcio italiano, terza forza del nostro Paese, ma facevamo una valutazione abbastanza umana dicendo che non si pensano alle aziende medio piccole, a quelle che non hanno lavoro, ad una ripresa globale del lavoro, gli ambulanti non hanno certezze, i ristoratori e baristi idem e l’attenzione si focalizza solo al calcio.

Questa è la cosa da cui siamo infastiditi, le grosse società di A e B hanno messo a posto i loro dipendenti, il grosso problema è nei campionati minori dove sappiamo bene che c’è gente che vive il problema nel quotidiano. Riconosciamo le grosse problematiche del lavoro del calcio, il nostro non è un capriccio.

Parole di Spadafora? La nostra protesta non è ancora partita, ci sono stati solo messaggi e voci, lui ha cavalcato l’onda. Se non ci incontriamo regione per regione, non possiamo agire a livello Nazionale. Gli ultras d’Italia hanno dimostrato la saggezza e del cuore, in Italia si commettono sempre gli stessi errori. E’ venuto fuori un comunicato da Bergamo, città lacerata da un grande dolore, hanno un grande rapporto col presidente, i toni sono quelli che sono”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Germania, la Bundesliga riparte il 16 maggio: il calendario

Ripresa Serie A: incontro comitato tecnico-scientifico e FIGC

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Crisi covid,suicida piccolo imprenditore

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Giornalista – Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche See author's posts