Ripresa Serie A , incontro comitato tecnico-scientifico e FIGC, la riunione alle 15:30 come riporta a Radio 24 Alessandro Alciato giornalista di Sky Sport:

Incontro comitato tecnico-scientifico e FIGC

“Incontro impronosticabile. Si parte da due posizioni non contrastanti, ma neanche troppo vicine. Gravina dovrà convincere il Cts che questi chiarimenti devono essere accettabili su basi solide. La mia sensazione è che tanti tasselli stiano andando al loro posto, anche le squadre che prima sembravano divise si stanno compattando. Gravina preallertato per un incontro con Conte. Queste situazioni vanno risolte ad altissimi livelli. Nodo fondamentale è come gestire nuova positività, le responsabilità. Gravina sta lavorando bene e non è semplice mettere assieme varie anime. Non mi sentirei nemmeno di dire che oggi ci sarà una decisione definitiva, emergerà una tendenza. Mi dicono in questo momento che Spadafora ha chiesto di poter fare un’introduzione anche nel prossimo Consiglio dei Ministri”

