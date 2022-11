BBC – La mossa del Milan per raggiungere il Napoli non è solo Ziyech: i dettagli.

Il Milan non resta a guardare ed è pronto a ritornare sull’interesse estivo Hakim Ziyech. L’obiettivo è previsto per gennaio, ma secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe essere sorta anche una forte attenzione per l’attaccante svizzero Noah Okafor. Attualmente il 22enne è al RB Salisburgo e vanta già di 10 reti in 22 presenze.

Fonte foto: Instagram @hziyech

