De Matteis: “Hamsik potrebbe tornare a Napoli, tecnicamente si può”

De Matteis su un possibile ritorno di Hamsik in azzurro

L’ex team manager del Napoli Paolo De Matteis, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta ai microfoni di Canale 21 dove ha parlato dell’ex azzurro Marek Hamsik. Ecco quanto dichiarato:

“Marek vorrebbe giocare ancora un paio d’anni e poi fare l’ambasciatore del Napoli. Dove farà la partita d’addio al calcio? Vuole farla allo stadio ‘Diego Armando Maradona’, ovviamente. Marek ha ancora casa a Napoli e non la lascia, perché ci torna appena può. Come ci torna anche Dries Mertens, del resto. Entrambi sono nella storia del Napoli: chi per le presenze e chi per il numero di gol, questi due ragazzi hanno scritto pagine indelebili del club azzurro. Un ritorno di Hamsik con un contratto di 4 mesi? Sarebbe bellissimo e meritatissimo. Tecnicamente, ci potrebbe anche stare”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Onana escluso contro la Serbia: problemi disciplinari

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Un morto a Terni dopo rissa in periferia città