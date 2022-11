Onana escluso contro la Serbia: problemi disciplinari

La Gazzetta dello Sport – Onana escluso contro la Serbia per problemi disciplinari.

Pessime notizie per il portiere dell’Inter, André Onana, che non disputerà il match contro la Serbia per problemi disciplinari:

“Lo si apprende da fonti della federazione camerunese, come ha rivelato l’agenzia France Presse. I motivi dell’esclusione sarebbero dovuti a un provvedimento disciplinare: non è chiaro se valido solo per questa partita o per l’intero Mondiale. Al suo posto, oggi in porta, ci sarà Epassy“.

Fonte foto: Instagram @andreonana.24

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zielinski: “Contento per il gol, Spalletti mi ha preparato bene”

Il Valencia non molla Demme, la risposta del Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

In arrivo forti piogge, allerta in Campania