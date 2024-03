La Salernitana esonera Liverani, scelto il sostituto: la nota del club

La Salernitana ha ufficialmente comunicato l’esonero di Fabio Liverani: il club granata ha già scelto chi guiderà il club al suo posto.

Fabio Liverani non è più il tecnico della Salernitana. Attraverso una nota ufficiale il club ha comunicato sia il suo esonero sia la scelta del sostituto.

Di seguito quanto si legge:

“U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Fabio Liverani unitamente al suo staff. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.

La Società comunica altresì di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al Sig. Stefano Colantuono.

Colantuono, che ha già guidato i granata nella stagione 2017/18 e in Serie A nella stagione 2021/22 vanta 243 panchine in massima serie e guiderà la squadra fino al termine della stagione.

La Società, certa del massimo impegno e dedizione di mister Colantuono, legato da forte amore e rispetto verso Salerno e la Salernitana, intende rivolgere al tecnico l’augurio di buon lavoro per questo finale di stagione.”

