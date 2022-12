La Salernitana insiste per Demme: incontro in Turchia con il Napoli

C’è un ostacolo che impedisce il trasferimento in granata di Diego Demme

La Salernitana fa sul serio per Diego Demme. Nella giornata di oggi ci sarebbe stato un incontro con il Napoli, nel quale il club granata avrebbe ufficialmente chiesto ai partenopei il prestito oneroso con diritto di riscatto del centrocampista italo-tedesco. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, rivela però tramite il suo sito ufficiale che c’è un ostacolo da superare.

Queste le sue parole:

“Diego Demme guadagna 3 milioni di euro, una cifra elevata per la Salernitana, che vorrebbe un contributo da parte del Napoli. Il club azzurro non sembra, per ora, intenzionato a contribuire a pagare parte dello stipendio”.

