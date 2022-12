Ufficiale: Il report dall’allenamento pomeridiano

Il report della seconda seduta d’allenamento di oggi

Il Napoli tramite i suoi canali ufficiali dirama il report della seduta pomeridiana di allenamento (La seconda nella giornata di oggi) dal Winter Football Series by Regnum, Antalya.

Questo è quanto si legge:

“Seduta pomeridiana per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente partita con le 5 porticine ed esercitazione tattica a tutto campo. Chiusura con partita a campo ridotto. Lobotka e Demme hanno svolto lavoro aerobico in campo. Sirigu ha fatto lavoro personalizzato in palestra. Rrahmani ha svolto allenamento personalizzato in campo”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

