Repubblica – La Salernitana sogna Mertens: offerti 3mln per un anno.

Il divorzio tra Dries Mertens ed il Napoli è ormai cosa fatta ed annunciata. Tuttavia l’attaccante belga fa ancora gola in Serie A:

“Il belga ha dato l’addio a Napoli, la Salernitana sogna il grande colpo a parametro zero. Il presidente Danilo Iervolino sta portando avanti personalmente la trattativa con l’attaccante.

L’offerta è di 3 milioni netti per un anno con opzione per il secondo. Mertens riflette. Lazio e Inter sono destinazioni a lui gradite, ma al momento l’interesse non si è concretizzato in un’offerta. E la destinazione estera — il ritorno in Belgio — con il passare dei giorni è sempre più probabile”

