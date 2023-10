Comunicato SSC Napoli: aggiornamento condizioni infortunati, il report

Comunicato SSC Napoli, il report

Comunicato SSC Napoli: seduta d’allenamento mattutina per gli azzurri di Garcia al Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma sabato allo Stadio Bentegodi alle ore 15 per la nona giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la seduta con attivazione a secco seguita da lavoro sul possesso palla. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tattico e partitina a campo ridotto.

Zielinski, rientrato dal doppio impegno con la Nazionale, ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra. Anguissa, Osimhen e Juan Jesus hanno svolto terapie.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Biglietti Napoli-Union Berlino di Champions League in vendita da domani: le info

Conte: “Allenare il Napoli mi piacerebbe ma in futuro e non in corsa: vi spiego”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”