Napoli, anche De Laurentiis atteso a Castel Volturno

Secondo Il Corriere dello Sport il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sarebbe atteso a Castel Volturno nei prossimi giorni.

Il Napoli ha ripreso le sedute di allenamento presso il Konami Training Center di Castel Volturno; nei prossimi giorni anche il Presidente Aurelio De Laurentiis dovrebbe raggiungere la squadra.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha riportato le ultime sulla situazione in casa azzurra:

“Questa, però, non sarà soltanto la settimana del ritorno degli alfieri delle nazionali: a Napoli si rivedrà anche De Laurentiis. Il presidente: forse già oggi, tutto dipende dagli impegni di un’agenda sempre piena che ieri lo ha localizzato a Milano, all’Assemblea di Lega, altrimenti nelle prossime ore. Per completare il processo inaugurato giovedì, dopo il caos post Fiorentina, con una squadra convalescente, demoralizzata, e un allenatore in difficoltà estrema giunto a un centimetro dall’esonero. E ancora assolutamente in bilico.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Infortunio Osimhen in Nigeria, l’esito degli esami: i possibili tempi di recupero

VIDEO – Khvicha Kvaratskhelia si è sposato con la sua bella Nista in Georgia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’Atletico Madrid fissa il prezzo per Joao Felix