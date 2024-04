UFFICIALE – La UEFA ha aggiornato il regolamento: 6°posto buono per la Champions

La UEFA ha aggiornato il regolamento, tutti i dettagli

Ufficiale, la UEFA ha aggiornato il regolamento, quindi, l’Italia potrebbe portare fino a sei squadre nella prossima Champions League. Nel regolamento, che andrà in vigore dal 1° maggio prossimo, viene chiarito una volta per tutte che il posto in più che la Serie A ha ottenuto grazie al ranking UEFA sarà assegnato alla squadra meglio posizionata in classifica tra quelle che non avranno diritto alla Champions League: se Roma o Atalanta vincessero l’Europa League e si qualificassero al quinto posto, tale posto in più varrebbe per la sesta posizionata.

Di seguito quanto si legge sul sito della UEFA: “Hanno diritto i club affiliati alla federazione che hanno ottenuto la migliore prestazione collettiva nella stagione precedente delle competizioni per club maschili UEFA (ovvero il miglior coefficiente di associazione per club della stagione), in conformità con i principi dei coefficienti stagionali, a un posto aggiuntivo nella fase di campionato, noto come performance spot europea (EPS).

L’EPS viene assegnato al club che termina il campionato nazionale della relativa federazione nella posizione più alta tra tutti quelli che non si qualificano per la fase a leghe della UEFA Champions League tramite il campionato nazionale.

La quota complessiva dei club che si qualificano alle competizioni UEFA per club spettante alle due federazioni verrà aumentata di un club ciascuna.

3.08 – I posti in UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Conference League messi a disposizione dai club a cui è stato assegnato un EPS vengono assegnati come segue:

Se un club a cui è stato assegnato un EPS si qualifica anche per la fase di qualificazione o per gli spareggi della UEFA Champions League, il suo posto nella fase di qualificazione o negli spareggi verrà assegnato al club che termina il campionato nazionale della stessa federazione nella posizione più alta tra tutti quelli che qualificarsi per il percorso campionati di UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Conference League”.

