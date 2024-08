Radio Napoli Centrale – Santacroce: “Marin? Non sarà pronto, Conte non è uno stolto se ha preferito Juan Jesus ci sarà un motivo”

Fabiano Santacroce, è intervenuto a ‘Un Calcio alla Radio – 3° Tempo’, per parlare della situazione del Napoli: “Abbiamo preso tre brutti gol a Verona con la difesa schierata. Ci sono ancora meccanismi da perfezionare, evidentemente. Tuttavia, cerco sempre di prendere il buono: sapevamo che sarebbe stato tutto in salita con un nuovo allenatore, un nuovo modulo, un cambio completo e c’è da pazientare per vedere il vero Napoli.

Rafa Marin? Probabilmente non sarà pronto. Conte non è uno stolto, se ha preferito usare Juan Jesus un motivo ci sarà. Nonostante questo, in tanti sono andati a guardare Juan Jesus sui gol e, da ex difensore, ma soprattutto da chi ha giocato almeno 15 anni in una difesa a 3, la maggior parte degli errori sono stati fatti da Rrhamani. Quello è un ruolo fondamentale e anche lui ancora deve entrare nell’ottica di giocare a 3, ha fatto più movimenti da difesa a 4. La partita non è stata una brutta gara, ma manca qualcosa davanti e Conte lo sa benissimo“.

