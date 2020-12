L’altra Campania- Benevento bello e sfortunato, vince il Sassuolo di misura

Avrà tanto da recriminare il Benevento che viene sconfitto 1-0 dal Sassuolo ma che avrebbe meritato almeno il pareggio.

La traversa e ben 4 parate di Consigli, consentono al Sassuolo di difendere il successo con le unghie e i denti, dopo aver giocato quasi tutto il secondo tempo in 10. La partita si mette subito bene per i neroverdi che all’8′ hanno un calcio di rigore per un fallo di mani in area di Tuia. Dal dischetto Berardi spiazza Montipò.

I sanniti non ci stanno è provano a reagire anche se veri e propri pericoli non ne creano.

La ripresa, però, si apre subito con un episodio che potrebbe cambiare il match. E’ il 49′ quando Haraslin entra pericolosamente su Letizia, venendo espulso.

Con l’uomo in più, gli uomini di Inzaghi iniziano il forcing ma Consigli si erge a supereroe. Al 61′ devia il tiro al volo di R. Insigne destinato al sette. Due minuti dopo si ripete su Caprari.

E quando non ci arriva il portiere, ci si mette la sfortuna come quando Iago Falque disegna una bellissima parabola con un destro a giro che, però, si stampa sulla traversa.

Nel recupero altri due interventi dell’estremo difensore di De Zerbi. Al 91′ devia in corner il colpo di testa di Lapadula, due minuti dopo devia il colpo ravvicinato di Improta.

Al triplice fischio il Sassuolo vola temporaneamente al secondo posto mentre il Benevento ha solo da recriminare.

