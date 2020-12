Infortunio Osimhen: i tempi si allungano. Ecco quando tornerà in campo

E’ diventato un autentico calvario quello di Victor Osimhen che dopo l’infortunio alla spalla del 14 novembre con la sua Nigeria.

A quasi un mese, infatti, il calciatore non è ancora disponibile e, quasi certamente, non lo sarà prima del gennaio 2021. Come riportato dal quotidiano Il Mattino, è improbabile rivederlo in campo per la fine dell’anno. Il dolore infatti non è andato via e gli esami a cui si è sottoposto invitano alla prudenza.

