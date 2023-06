Napoli, tre club su Kim: individuati due probabili sostituti

Tre grandi club sarebbero interessati al difensore Kim Min-Jae; il Napoli starebbe dunque valutando due sostituti.

Kim Min-Jae potrebbe lasciare il Napoli durante la prossima sessione di calciomercato. Il difensore coreano sarebbe nel mirino di tre grandi club: Bayern Monaco, Manchester City e Manchester United.

Il quotidiano Il Mattino riporta le ultime in merito alla vicenda ed anche agli eventuali sostituti a cui il club starebbe pensando.

“Kim, intanto, è conteso dal Bayern (in pole), e dalle due sponde di Manchester (United e City). Il primo club che pagherà la clausola di circa 60 milioni di euro potrà ingaggiare il giovane sudcoreano che per il momento sta completando il servizio di leva in Corea del Sud. L’austriaco Kevin Danso del Lens potrebbe essere il suo naturale sostituto nella difesa a 4 di Garcia (circa 20 milioni di euro il costo dell’operazione con 2 milioni di ingaggio al giocatore). Occhio, però, anche alla candidatura di Dávid Hancko (26 anni) del Feyenoord. Il centrale slovacco potrebbe essere una valida alternativa anche se non è escluso il classico colpo ad effetto per blindare il pacchetto arretrato.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pedullà: “Tonali pronto per il Newcastle, ha svolto già le visite mediche”

Napoli, Lozano sempre più vicino all’addio. Club sauditi interessati al messicano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 24 Giugno 2023 a cura di Artemis