Napoli, offerta per Osimhen da parte di PSG e Chelsea: la cifra

Il Napoli avrebbe ricevuto due offerte da parte di Chelsea e Paris Saint-Germain per l’attaccante Victor Osimhen.

Iniziano ad arrivare le prime offerte per l’attaccante del Napoli Victor Osimhen. Secondo quanto riportato da “Sport Mediaset” sia il Chelsea sia il Paris Saint-Germain avrebbero proposto alla Società partenopea un’offerta pari a 120 milioni.

“Intanto le pretendenti restano alla finestra e non mollano la presa. Sia Psg che Chelsea però valutano il cartellino di Osimhen intorno ai 120 milioni di euro mentre De Laurentiis su questo punto è stato chiaro fin da subito: il giocatore è un punto fermo della squadra e potrebbe eventualmente partire soltanto in caso di offerta “irrinunciabile per la salute del club” – ha detto in occasione della conferenza stampa di presentazione del neo tecnico Rudi Garcia – che tradotto in cifre equivale a 150 milioni di euro. Il presidente non è disposto a scendere sotto questa soglia. Psg e Chelsea sono avvisate.“

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pedullà: “Tonali pronto per il Newcastle, ha svolto già le visite mediche”

Napoli, Lozano sempre più vicino all’addio. Club sauditi interessati al messicano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 24 Giugno 2023 a cura di Artemis