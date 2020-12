Napoli, anche l’Atalanta vuole Zaccagni

Napoli, l’Atalanta su Zaccagni

Come riportato da tuttoatalanta.com, non c’è solo il Napoli su Zaccagni. Sull’attaccante del Verona, nelle ultime ore è forte anche l’interesse dell’Atalanta. Il club bergamasco, avrebbero fatto più di un sondaggio per il giocatore dell’Hellas Verona. Nelle scorse settimane, si era parlato di Zaccagni come prossimo rinforzo del Napoli per la prossima stagione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ultim’ora, la Juventus recupera Morata. Ridotta la squalifica

Avv. Chiacchio: “Il caso della Reggiana può favorire il Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Francia: da settembre il processo per la strage al Bataclan