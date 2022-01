L’ASL di Torino impone un nuovo giro di tamponi, a ora di pranzo nuovo test per gli azzurri

L’ASL di Torino effettuerà altri tamponi

Come riportato in esclusiva dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, sembrerebbe che l’ASL di Torino abbia imposto un nuovo giro di tamponi al gruppo azzurro da effettuare ad ora di pranzo. Nel caso emergano nuove positività, non è escluso che la partita di stasera non si giochi.

ESCLUSIVA, Asl di Torino: "In attesa della eventuale conferma di tesserati positivi nel gruppo squadra Napoli siamo pronti ad un nuovo giro di tamponi molecolari ad ora di pranzo" — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) January 6, 2022

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Alvino: “Dalla Lega e dalla FICG dobbiamo aspettarci di tutto”

L’ASL di Torino conferma: “Rrahmani, Zielinski e Lobotka non possono giocare”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Corea Nord, ‘abbiamo lanciato un missile ipersonico’