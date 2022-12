Il Mattino – Laurienté nel mirino: l’esterno offensivo piace al Napoli.

Il Napoli starebbe sondando il terreno per vari profili della Serie A. Tra i quali spuntano due giovani talenti del Sassuolo, quali l’ormai risaputo Frattesi, per il quale la società ha già espresso svariate volte interesse e Laurienté, esterno offensivo che potrebbe essere un innesto interessante per l’attacco. Tra le altre cose, Giuntoli ha sbirciato anche in casa del Verona, e tra i prescelti è spuntato anche il terzino scozzese Doig, classe 2002.

