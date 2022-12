Napoli interessato a Baldanzi, a giugno l’Empoli potrebbe cederlo

Il Napoli continua a seguire Baldanzi

Il Napoli non ha smesso di pensare a Tommaso Baldanzi, centrocampista offensivo dell’Empoli che in questo inizio di stagione ha messo due reti in campionato. Come riportato da Il Mattino, gli azzurri hanno seguito con interesse le sue prestazione e starebbero pensando a lui per rinforzare il centrocampo nel prossimo mercato estivo. Gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero favorire il buon esito della trattativa, anche se ad oggi non hanno mai parlato di cifre. Anche Spalletti sembra aver espresso parere favorevole su Baldanzi, che per età e ingaggio entra ampiamente nei nuovi parametri economici stabiliti dal Napoli.

Fonte immagine in evidenza: account instagram Tommaso Baldanzi

