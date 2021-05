L’AVVERSARIO – La trentaseiesima giornata di campionato è: Napoli-Udinese

L’AVVERSARIO – Il Napoli ospiterà l’Udinese allo Stadio Diego Armando Maradona per la trentaseiesima giornata di campionato.

Napoli e Udinese si affronteranno allo Stadio Diego Armando Maradona martedì 11 maggio alle ore 20:45.

A sole tre giornate dalla fine del campionato, è stata la vittoria contro lo Spezia a ripotare gli azzurri in zona Champions League, a -15 punti dall’Inter. Tuttavia sono solamente tre i posti disponibili per potersi qualificare, dunque Napoli, Atalanta, Milan e Juventus si giocheranno il tutto per tutto negli ultimi match. Basta un passo falso per perdere definitivamente l’occasione e rimanerne fuori.

Questa è anche l’occasione di Gattuso per poter dimostrare il potenziale della sua squadra, ma ancor di più quello che potrebbe contraddistinguerlo come allenatore; l’argomento scottante degli ultimi tempi, quello che vede protagonista Rino in continua discordanza con De Laurentiis – il quale ha imposto il silenzio stampa nei mesi precedenti a causa dell’ atteggiamento poco condivisibile del tecnico calabrese -. I vari rumors annuncerebbero un’ipotetica tregua tra le parti, se non un ripensamento graduale da parte del patron azzurro, nei confronti del traghettatore della sua squadra.

Come se non bastasse, le brutte notizie per Gattuso, per quanto riguarda gli infortuni, sono sempre dietro l’angolo. È di nuovo il turno di Dries Mertens, il quale durante l’ultimo match disputato contro i liguri di Italiano, dopo solo 7 minuti, si è procurato un trauma distorsivo alla caviglia destra. La lista degli infortunati, però, per il tecnico calabrese è ancora lunga, l’infortunio di Koulibaly – ormai definitivamente out per i tre i prossimi match -, e quelli di Ghoulam, Lobotka e Maksimovic.

L’Udinese in campo

La squadra di Luca Gotti è situata, a pari merito con il Bologna, all’undicesimo posto in classifica con 40 punti guadagnati. Con la vittoria a Napoli le probabilità di raggiungere il Verona – salvo imprevisti – e inseguire la Sampdoria sono elevate. La stagione dei bianconeri friulani non desta particolari preoccupazioni, ma le probabilità di essere sorpassati sono molteplici.

Anche per Gotti la situazione è in bilico, difatti allenatore e staff, dopo l’allenamento di rifinitura dovranno valutare le condizioni di Becao, uscito ieri anzitempo a causa di un problema riscontrato all’inguine. Mentre Llorente ha sorprendentemente svolto la seduta d’allenamento in gruppo e con tutta probabilità avrà l’occasione di scendere in campo contro gli ex. Inoltre in campo ci saranno Ouwejan e Makengo, da valutare anche in prospettiva futura.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka.

Arbitro: Chiffi di Padova.

I precedenti

Tra Napoli e Udinese sono state disputate tra Serie A, Serie B e Coppa Italia 87 partite. Sono 37 le vittorie, 29 i pareggi e 17 le sconfitte. L’ultima vittoria in Serie A, in casa per i partenopei, è datata il 19/07/20 con il trionfo degli azzurri per 2-1. Mentre l’ultima partita in trasferta ha visto nuovamente vincere gli azzurri con un risultato di 1-2 il 10/01/21.

Barbara Marino

