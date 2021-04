L’AVVERSARIO – La trentunesima giornata di campionato è: Napoli-Inter

L’AVVERSARIO – Il Napoli ospiterà l’Inter allo Stadio Diego Armando Maradona per la trentunesima giornata di campionato.

Napoli e Inter si affronteranno allo Stadio Diego Armando Maradona il 18 aprile alle ore 20:45.

Con la recente vittoria a Genova (sponda blucerchiata), il Napoli ha dimostrato che la strada maestra che porta alla Champions League non è stata abbandonata dopo lo scivolone contro la Juventus. Nelle ultime cinque partite il Napoli infatti, ha collezionato 12 punti, e ha ritrovato anche un gioco più corale.

Un punto interrogativo importante è la condizione di Zielinski e Mertens. Entrambi sono stati convocati e almeno il primo dei due sarà quasi sicuramente titolare, nonostante sia reduce da un infortunio che gli provoca ancora piccoli fastidi. Riguardo il belga, invece, c’è da capire in che condizioni sarà per affrontare tutta la partita o un solo spezzone. Se è vero che a Genova ha fornito l’assist per il secondo gol del Napoli, firmato Osimhen, il contorno della prestazione non è stato eccellente, e forse contro la capolista un lampo di genialità all’interno di una prestazione scialba come quelle delle ultime settimane – figlie probabilmente di una condizione non ancora ottimale – potrebbe non bastare.

Tra l’altro il buon Gattuso che in queste sfide non ha mai rinunciato al suo portiere titolare, David Ospina, si troverà ad affrontare il rullo compressore nerazzurro con Meret, che nonostante si sia fatto sempre trovare pronto, potrebbe essere logorato dalle strane gerarchie imposte dal tecnico e sentirsi meno adatto a quello stucchevole gioco da dietro che Rino, troppe volte, contro le grandi del campionato ha insistito nel voler proporre.

Il Napoli però ha fame, ha fame di punti, di Champions e di riscatto, dopo un campionato vissuto tra facili esaltazioni e depressioni acute. La giusta rotta sembra essere impostata e questo è certamente l’esame più probante incastrato in un calendario che proporrà la sfida alla Lazio la prossima settimana. Va da sé la rincorsa ad un piazzamento Champions passi dai risultati ottenuti in queste due sfide.

L’Inter in campo

Dopo un girone di ritorno strepitoso, con il miglior attacco in campionato i nerazzurri vantano di 11 vittorie su 11 incontri, che hanno consentito loro di consolidare il primo posto in classifica. Dopo 30 giornate l’Inter di Conte è al comando con 74 punti, con 11 lunghezze sulla seconda e +12 sulla terza.

Il girone di ritorno è stato finora per la squadra di Conte un percorso netto, condito di molteplici soddisfazioni. L’organico della beneamata è uno dei migliori presenti nel campionato attuale, capace di farsi strada dopo aver raggiunto il secondo posto lo scorso anno – sotto la solita favorita Juventus – e la grande delusione in finale di Europa League, che con un erroneo autogol di Romelu Lukaku, la vittoria è scivolata dalle mani dei nerazzurri.

L’obiettivo annuale per la squadra di Milano è alle porte, basterebbe un passo falso di Milan e Juventus per potersi aggiudicare nell’immediato il campionato – soddisfazione che arriverebbe dopo ben 11 anni -. Ma per il tecnico salentino la priorità è battere ogni record corrente, per riuscire a portare la sua Inter tra i migliori competitor anche a livello europeo.

Sarà una gara complicata per i nerazzurri quella contro i partenopei, che lottano a tutti i costi per un posto in Champions League. Dal canto suo il Napoli dovrà riuscire a tenere testa ad un’Inter in forma e caparbia, che con fatica e volontà sta lottando fino all’ultimo per superare i record del passato.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; F. Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen.

Indisponibili: Ghoulam, Ospina.

Squalificati: Lozano.

Diffidati: Demme, Rui.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; R. Lukaku, L. Martinez.

Indisponibili: Vidal, Kolarov.

Diffidati: Young, Lukaku.

ARBITRO: Doveri di Roma 1

I precedenti

Tra Napoli ed Inter i precedenti al Maradona, in Serie A, sono a favore della squadra partenopea, che è situata alla guida degli scontri diretti. I nerazzurri non battono il Napoli in trasferta dallo scorso gennaio, dove in quella occasione l’Inter di Conte si impose contro gli azzurri con un risultato di 1-3, con una memorabile prestazione di Romelu Lukaku.

Quest’anno all’andata, il Napoli non è riuscito a dare il meglio di sé sul campo nerazzurro. Il big match al Meazza non fu fortunato per gli uomini di Gattuso. Difatti, da non sottovalutare fu l’infortuno, durante il primo tempo, di Dries Mertens. L’Inter andò in vantaggio con un gol dal dischetto di Lukaku che portò la squadra in vantaggio. Il Napoli terminò la partita in 10 a causa di un cartellino ai danni di Lorenzo Insigne.

Barbara Marino

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Venerato: “Juric nome caldo.Bloccato Zaccagni, nel mirino altri due terzini”

Napoli-Inter, Mazzoleni al VAR. Ziliani la prende con ironia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Armenia accusa Azerbaigian, ‘non rilascia i nostri prigionier