L’AVVERSARIO – Si torna al Maradona per Napoli-Juventus

Il prossimo 13 gennaio il Napoli torna allo Stadio Diego Armando Maradona e sfiderà la Juventus in campionato.

Venerdì 13 gennaio avrà luogo la sfida di campionato tra il Napoli di Luciano Spalletti e la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo due gare in trasferta, gli azzurri tornano in casa: il match infatti si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 20:45. Il Napoli si è già lasciato alle spalle la sconfitta contro l’Inter tornando alla vittoria contro la Sampdoria. Attualmente gli azzurri sono a quota 44 punti, conquistando anche il titolo di campione d’inverno con due giornate di anticipo. Al secondo posto c’è proprio la Juventus con 37 punti, a pari merito con il Milan. I bianconeri hanno vinto le prime due gare dopo la ripresa del campionato, e vengono da sette vittorie consecutive. Certamente si impegneranno a guadagnare ancora più terreno.

La Juventus in campo

Per la sfida contro il Napoli, Massimiliano Allegri sarà costretto a fare a meno di alcuni giocatori. Paul Pogba ha ripreso da poco gli allenamenti di gruppo, ma per rivederlo in campo è ancora presto. Assente anche Juan Cuadrado, che dallo scorso dicembre starebbe seguendo delle terapie a causa di un problema al ginocchio. Tra gli indisponibili anche Mattia De Sciglio alle prese con una lesione del retto femorale, così come Leonardo Bonucci causa di un’infiammazione del tendine dell’adduttore. Infine c’è la situazione di Dusan Vlahovic, che attualmente è alle prese con la pubalgia e non dovrebbe recuperare per il match contro gli azzurri. Di seguito è ripotata la probabile formazione della Juventus contro i partenopei.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa; Kean.

Nessun indisponibile invece per la squadra padrone di casa. L’unico dubbio di Spalletti era legato alla presenza di Kim Min-Jae a causa di un problema muscolare verificatosi durante la sfida contro la Sampdoria. Fortunatamente il difensore avrebbe recuperato al meglio e sarà quindi disponibile per scendere in campo dal primo minuto. Di seguito ecco riportate le probabili scelte del Napoli.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

I precedenti

Napoli e Juventus si sono sfidate in tutto 152 volte. Le vittorie della squadra bianconera sono state fino ad ora 70, mentre quelle per gli azzurri sono 34. I pareggi sono invece 48.

L’arbitro chiamato a dirigere il match tanto atteso è Daniele Doveri della sezione di Roma. Sarà la terza volta che arbitrerà un incontro tra le due compagini. Nelle due occasioni precedenti, è stato il Napoli ad vere la meglio. Il primo episodio risale al 17 giugno 2020 durante la finale di Coppa Italia, quando gli azzurri vinsero contro i bianconeri ai calci di rigore. Il secondo avvenimento coincide con il 13 febbraio 2021, quando il match terminò con il punteggio di 1-0 grazie ad un rigore trasformato in rete dell’ex capitano Lorenzo Insigne.

Maria Marinelli

Fonte foto: Instagram, @juventus

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ultime calciomercato – Triplo affare Napoli-Sampdoria: la data dell’ufficialità

UFFICIALE – Ultime da Castel Volturno: un azzurro salta Inter-Napoli, il report

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici