Napoli-Juventus, le probabili formazioni: rientrano Rrahmani e Zielinski. Milik dall’inizio

Napoli-Juventus, le probabili formazioni

Napoli-Juventus è il big match che andrà in scena domani sera al Diego Armando Maradona. Sky Sport prova ad anticipare le possibili scelte di formazioni di Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. Secondo Sky Sport, in casa azzurra sarà confermato il tridente anti-Samp, per il resto pronti i rientri dei ‘titolarissimi’ Rrahmani e Zielinski. Mario Rui dovrebbe spuntarla su Olivera.

In casa bianconera invece si rivedrà Milik dall’inizio con Di Maria a ispirarlo. Di seguito le probabili formazioni dell’emittente satellitare.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik

