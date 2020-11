Lazio-Juventus, l’Asl blocca: Immobile, Leiva e Strakosha. I dettagli

Lazio-Juventus, l’Asl blocca: Immobile, Leiva e Strakosha

Serie A – Lazio-Juventus, l’Asl blocca Immobile, Thomas Strakosha e Lucas Leiva. La situazione in casa Lazio non è delle migliori, i tre calciatori hanno lasciato il centro sportivo nel primo pomeriggio. Proprio loro tre nei giorni scorsi sono stati al centro delle polemiche sui tamponi dubbi. Saranno out contro la Juve.

Inzaghi non potrà contare sui tre big. Il tecnico e la società attendevano il responso della Asl. Ieri, dal laboratorio di Avellino, era arrivata la notizia di tamponi negativi per il gruppo squadra. Poi invece, sono risultati positivi, al gene E ed N, al tampone rapido effettuato a Roma presso il Campus Biomedico. La Asl ha bloccato tutto. Contro la Juve squadra ancora in emergenza. Questo è quanto riportato dal Corriere dello Sport.

