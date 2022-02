Lazio, Strakosha verso l’addio: il club guarda in casa Napoli per sostituirlo

Lazio, Strakosha verso l’addio a parametro zero. Il club guarda in casa Napoli per sostituirlo: Ospina primo obiettivo

Lazio, Thomas Strakosha verso l’addio a parametro zero. Il portiere ha deciso di non accettare nessuna proposta da parte dei biancocelesti, optando quindi per una nuova avventura, che potrebbe essere anche fuori dall’Italia. Al momento ci sono stati molti contatti e manifestazioni di interesse, ma senza una proposta. Il portiere albanese sembra deciso a lasciare anche perché messo sempre in concorrenza con Pepe Reina, con Sarri che ha più volte preferito il numero uno spagnolo.Come riporta Tuttomercatoweb, anche Reina può salutare a fine anno come l’albanese.

Sempre secondo Tuttomercatoweb, la prima idea è quella di puntare su David Ospina, portiere del Napoli che è in scadenza al 30 giugno, così da perdere un calciatore a parametro zero, ma prendendone un altro per cui non serve un indennizzo. Molto poi dipenderà dalla permanenza, del tecnico Sarri.

