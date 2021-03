Le ambizioni degli azzurri e la lotta al posto Champions

La Gazzetta dello Sport fa un bilancio delle ultime partite, gli azzurri hanno prodigato un’equilibrata prova di resistenza.

Gli azzurri di Gattuso lottano e riescono a rimettersi in corsa per un posto in Champions League dopo la vittoria contro il Benevento.

Il Napoli si trova ad un solo punto di differenza dalla Roma, e a meno tre dall’Atalanta, al momento quarta in classifica. La performance concessa ieri dal Napoli ha visto un notevole miglioramento rispetto alle precedenti gare. Tanto che è stata presa in considerazione l’idea di attuare un cambio solo al minuto 82′, con l’ingresso di Maskimovic ed Elmas.

Importantissima prova questa, a dimostrazione che con il rientro degli infortunati è possibile frazionare le energie.

