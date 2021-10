Notte magica allo Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli batte il Bologna e si riporta in testa alla classifica.

Dura il suo tempo la celebrazione del Milan capolista, ilNapoli si riprende la vetta della Serie A. Per Tuttosport l’evento merita solo il taglio basso,“Ruiz-Insigne: canta Napoli”. “Insigne in volo” è invece il titolo centrale de Il Corriere dello Sport. La Gazzetta dello Sport recita “Aggancio a ritmo di record”, in testimonianza della fuga a due tra Milan e Napoli.