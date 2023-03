Repubblica – Le big vogliono Osimhen, ADL disposto a sforzo economico per trattenerlo.

La stagione di Victor Osimhen ha attirato l’attenzione delle big europee, e dunque, per il Napoli sarà più difficile prolungare il suo contratto in scadenza nel 2025. In estate saranno molteplici le offerte da capogiro per il numero 9, offrendogli uno stipendio da almeno 10 milioni netti a stagione (più che raddoppiato rispetto all’attuale). Tuttavia, il quotidiano fa sapere che, De Laurentiis sarebbe disposto ad un sacrificio economico per cercare di blindarlo almeno per un’altra stagione. Non solo, potrebbe decidere di sforare il tetto massimo fissato per gli ingaggi dei giocatori azzurri.

